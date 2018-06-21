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Кирилл Рудый: "Белорусы привыкли тратить, а китайцы – зарабатывать"

Политика 21.06.2018 | 09:00

Далекий Китай, народ которого за последние годы стал для нас гораздо ближе многих соседей, все же остается загадкой. Как и экономическое чудо, которое происходит в Поднебесной последние лет двадцать.

Кто из белорусов сможет вернее оценить преимущества и китайскую школу реформ, взаимную выгоду прагматичной белорусско-китайской дружбы, как не наши дипломаты? Зная об этом, корреспондент газеты "7 Дней" обратилась к Чрезвычайному и Полномочному Послу Беларуси в Китае Кириллу Рудому. Вот что он ответил в эксклюзивном интервью для нашего издания.

– Кирилл Валентинович, недавно состоялся визит Президента Александра Лукашенко в Китай, где он принял участие в саммите ШОС и встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином. Каков главный результат встречи?

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

Визит Александра Лукашенко в Китай и его встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином – это главные события двусторонних отношений. Визит длился два дня, встреча – 40 минут, но мероприятия, посвященные этому (презентации, переговоры, подписания), – 10 дней, а подготовка – год.

Важный результат – соглашение о взаимном безвизовом режиме. Оно открывает новые возможности, о которых мы сегодня даже не знаем. Ведь каждый китайский турист – предприниматель.

Большое внимание президентами было уделено их детищу – индустриальному парку "Великий камень". Если в 2016 году там был зарегистрирован только 1 резидент, то в 2017-м – 15, а в 2018 году – уже 13. Наступает "эффект муравейника", когда уже сами резиденты определяют дальнейшее развитие парка, а не администрация.

На встрече президенты говорили также и о торговле. Впервые меняется структура нашего экспорта в Китай – растет доля продуктов питания. Всего к визиту Президента Беларуси в КНР было приурочено подписание документов на общую сумму в $1,5 млрд. В Китае была открыта совместная экспортная компания, в Беларуси – зарегистрировано представительство Банка развития Китая.

– Сотрудничество – дорога с двусторонним движением. Китай активно инвестирует в экономику Беларуси, а также в социальные проекты. Как вы оцениваете экономическую активность нашей страны на китайском направлении? Где мы преуспели, а где предстоит "нажать на педали", чтобы соответствовать ожиданиям наших двух народов?

– Экономическое сотрудничество подходит к моменту перелома инерции. Главное – изменить привычки. Белорусы привыкли тратить (покупать), а китайцы – зарабатывать (продавать). Из-за невысоких доходов белорусское население предпочитает недорогие китайские товары. Из-за тендеров, нацеленных на низкую цену, белорусские предприятия ориентированы на китайских импортеров, предлагающих более дешевое оборудование. Из-за открытых Беларуси китайских кредитных линий госорганы нацелены на их освоение и закупки из Китая. В результате в Посольство чаще поступают запросы на китайский импорт, а не на продвижение белорусского экспорта. Даже сфера туризма у нас заточена на импорт, отправку белорусов за рубеж, а не на привлечение иностранцев в Беларусь.

Чтобы сделать дорогу с двусторонним движением, надо менять привычки. Китайцы меняются, становятся богаче, хотят больше покупать. Поэтому нужны условия для белорусского экспорта в Китай. Прежде всего это снятие карантинных, визовых, финансовых барьеров, снижение пошлин. Затем можно будет точечно и массово ориентировать белорусскую экономику на экспорт в Китай.

Фейерверк в Циндао в честь саммита ШОС. Фото Синьхуа - БЕЛТА
Фейерверк в Циндао в честь саммита ШОС. Фото Синьхуа - БЕЛТА

– Китайцы – великий народ, сумевший сотворить то, что называют "экономическим чудом". Есть ли шансы у белорусов достичь таких же успехов? Какой опыт мы можем у них позаимствовать?

– В этом году Китай отмечает 40-летие с начала политики Дэн Сяопина "реформ и открытости". В последних двух словах – секрет экономического чуда Китая – постоянно проводить реформы и открываться. Каждые пять лет здесь проходят съезды Коммунистической партии Китая, на которых разрабатывают новые реформы и под это перестраивается госаппарат, объединяются, закрываются, создаются новые министерства и ведомства. Каждый год Китай открывается. Пускает иностранные инвестиции в финансы, энергетику. Привлекает лучших мировых специалистов и ученых. Зовет вернуться в страну богатых этнических китайцев.

Учиться у Китая надо всегда, так же, как Китай учится у мира. При этом не стоит его идеализировать: как и Беларусь это все еще развивающаяся страна со средним уровнем дохода и с типичными проблемами: качества, доверия, коррупции, неравенства. Учиться у Китая нужно скорости. Если у нас с китайцами что-то идет медленно, значит, у них идет быстро в другом направлении, минуя нас.

– Что вас больше всего впечатлило в первый ваш приезд в КНР и что не перестает поражать сегодня?

– Первый раз приехал в Китай более 11 лет назад и был поражен количеством китайцев, как они похожи, и тем, как быстро растут крупные города – Пекин, Шанхай.

Сегодня по-прежнему сложно привыкнуть к количеству людей. Остальное за эти годы поменялось. Китайцы стали разными: богатые, бедные, красивые, эмоциональные, сдержанные, разного роста, телосложения, любят разные напитки, продукты, носят разные вещи, говорят на разных иностранных языках. Пекин и Шанхай – уже не самые впечатляющие города. Поднялись Чунцин, Чэнду, Чанша, Гуанчжоу, Циндао, Далянь и многие другие. Строятся новые современные города по образцу Сингапура, например Сюнъань, что недалеко от Пекина. Многие города Китая (даже не провинции) по ВВП стали сопоставимы со среднеевропейскими странами.

Кирилл Рудый. Фото из личного архива
Кирилл Рудый. Фото из личного архива

Китайская природа столь многообразна, что удивляешься, зачем вообще туристы из КНР едут в другие страны?.. В Китае есть красивейшие горы (где, в частности, снимался фильм "Аватар"), пустыни, реки, озера, острова, моря, живописные океанские побережья. А что говорить о богатейшей истории и культуре Китая, которые иностранцу сложно "переварить"!..

Главное впечатление от современного Китая – это очень живая страна. Все кругом движется, меняется и дышит. Уедешь отсюда в отпуск на месяц, а вернешься – уже многое поменялось: одно закрыли, другое открыли, третье построили.

– Что представляет собой китайская деревня? Что, на ваш взгляд, мы можем использовать у себя, чтобы сохранить белорусскую деревню?

– Китайская деревня разная. Иногда ее посещение не вызывает восхищения: бедные люди везде похожи – и в Китае и в Беларуси. Есть и современные сельские поселки, обустроенные производственные кластеры, базы отдыха. Есть и политика по поддержке села, по развитию ее инфраструктуры, объединению нескольких деревень в города.

Но в Китае деревня – не самоцель. Главное – эффективность. Многие люди стремятся в города, где выше зарплаты, больше возможностей. Во время праздников многие китайцы возвращаются домой в деревню. Тогда города становятся пустыми. В Китае деревня живет за счет города, а не наоборот. Сельское хозяйство – это низкопроизводительная сфера. Поэтому Китай перестраивает свою экономику – увеличивает сферу высокопроизводительных услуг, которая уже превысила половину ВВП.

Китайцы нацелены на то, чтобы самим производить и продавать товары с высокой добавленной стоимостью, а покупать с низкой, в том числе импортировать сельхозпродукты. В такой открытой стране, как Китай, вопрос продовольственной безопасности уходит на второй план, поэтому отношение к деревне весьма спокойное.

Тамара Маркина

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Теги
Беларусь, дипломатия, Китай
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