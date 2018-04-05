Cирия рассчитывает на участие Беларуси в экономическом восстановлении страны

5 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Сирия рассчитывает на участие Беларуси в экономическом восстановлении страны. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр по делам дворца Президента Сирийской Арабской Республики Мансур Аззам по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Сирийский гость позитивно оценил свой визит в Минск и достигнутые договоренности. "Во время встречи с Александром Лукашенко я передал ему личное послание Башара Асада, в котором высказана искренняя благодарность за позицию вашей страны по отношению к Сирии и сирийскому народу", - отметил министр.
"Президент Беларуси еще раз подтвердил, что поддерживает сирийский народ в его праведной борьбе против угроз терроризма, - продолжил Мансур Аззам. - Александр Лукашенко сказал, что белорусская сторона предпримет усилия для восстановления разрушенной инфраструктуры на сирийской территории".
По словам министра, данная встреча с главой государства является зеленым сигналом для дальнейшего сотрудничества и для того, чтобы предпринять в этом направлении конкретные шаги правительствам двух стран.-0-
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