Дальнейшие шаги по обмену удерживаемыми лицами обсуждались на заседании ТКГ в Минске

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможные дальнейшие шаги по обмену удерживаемыми лицами обсуждались на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске. Об этом сообщил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.
"Рабочая группа по гуманитарным вопросам еще раз отметила обмен удерживаемыми лицами в конце декабря прошлого года как большое достижение. В присутствии Виктора Медведчука группа обсудила возможные дальнейшие шаги", - сказал Мартин Сайдик.
Одним из основных вопросов экономической рабочей группы было возобновление работы оператора мобильной связи Vodafone в Украине на территории ОРДО (Отдельные районы Донецкой области). "Стороны согласились, что это жизненно важно для гражданского населения по обе стороны от линии соприкосновения. Необходимо срочно найти решение - это действительно комплексная проблема, - отметил дипломат. - Кроме того, участники экономической группы продолжили обсуждение вопросов водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", погашения задолженности бывшим сотрудникам Украинской железной дороги в ОРДО И ОРЛО. Также обсуждались вопросы экологической безопасности, связанные с затоплением угольных шахт в зоне конфликта".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4618 BYN
|2.46 BYN
|2.465 BYN
|USD
|1.9803 BYN
|1.975 BYN
|1.98 BYN
|RUB
|3.5253 BYN
|3.51 BYN
|3.525 BYN