Дапкюнас: авторитет страны формируется в том числе через действия соотечественников за рубежом

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество Беларуси с соотечественниками за границей - это не дежурный процесс. Об этом заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас заявил журналистам перед четвертым заседанием Консультативного совета по делам белорусов зарубежья, передает корреспондент БЕЛТА.

"Процесс (сотрудничества Беларуси с соотечественниками, проживающими за границей. - Прим. БЕЛТА) продолжается. И процесс этот не дежурный, не декоративный", - подчеркнул Андрей Дапкюнас. Он отметил, что у Беларуси есть понимание того, что образ страны, ее авторитет формируется не только усилиями государственных учреждений, но и через действия, движение души простых людей: граждан Беларуси и тех, кто оказался за ее пределами.

"Счастье, благополучие имеют приземленный, прозаический, точнее, экономический фундамент: экспорт, расширение деловых возможностей страны", - сказал замминистра. При этом не каждый член совета - представитель бизнес-сообщества. И поэтому не всегда напрямую, а часто косвенно - доброжелательным словом, позитивным отзывом о стране - может повлиять на экономические решения в других государствах.

Выступая на заседании, Андрей Дапкюнас отметил, что в этом году состав консультативного совета был обновлен, и высказал надежду, что он привнесет в работу новые идеи и предложения. Он поблагодарил соотечественников, которые, хоть и не живут в Беларуси, но все равно не забывают про родную страну и помогают ей. "Родина своих сыновей и дочерей помнит. Мы знаем вас, мы гордимся вами", - подчеркнул замминистра.

В повестке дня заседания консультативного совета - подведение итогов работы за год, а также обсуждение вопросов, которые касаются возможностей для соотечественников получать образование в Беларуси. В четвертом заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья принимают участие члены совета из 18 стран, а также представители государственных учреждений Беларуси, общественных объединений.

Консультативный совет по делам белорусов зарубежья был основан в 2015 году в соответствии с законом "О белорусах зарубежья". Согласно этому документу на Министерство иностранных дел возложены функции координатора развития сотрудничества с белорусской диаспорой.-0-