Давыдько нацеливает членов "Белой Руси" на активное участие в наблюдении за выборами за рубежом

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель РОО "Белая Русь" Геннадий Давыдько нацеливает членов организации на активное участие в наблюдении за выборами в зарубежных государствах. Об этом он заявил на заседании Республиканского совета организации в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Геннадия Давыдько, члены организации должны присутствовать в составе миссий, осуществляющих наблюдение за выборами за рубежом. "У нас есть такой опыт, но опыта много не бывает", - сказал он.
/Будет дополнено/.-0-
Фото Егора Павлющика
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