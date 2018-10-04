Депутаты 5 октября рассмотрят вопрос о даче согласия на назначение Румаса премьер-министром

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты 5 октября рассмотрят вопрос о даче согласия Президенту на назначение Сергея Румаса премьер-министром, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Несколько позже, как информировал в конце сентября на заседании Совета Палаты представителей ее председатель Владимир Андрейченко, депутаты заслушают программу деятельности правительства на период до 2020 года.

Ожидается, что в парламент проект программы поступит не позднее 18 октября. Принципиальным вопросом, как отмечалось 2 октября на заседании Президиума Совета Министров, является соответствие документа целям, задачам и приоритетам программы социально-экономического развития на пятилетку. Основной упор работы правительства в обозначенный период будет сделан на повышение благосостояния населения. Ключевым вопросом в решении этой задачи является повышение эффективности и конкурентоспособности государственного сектора экономики. Важнейшими элементами повышения конкурентоспособности национальной экономики выступают цифровая трансформация, развитие малого и среднего бизнеса, а также развитие сферы услуг.-0-