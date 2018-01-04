Диалог Беларуси с Евросоюзом в 2017 году стал более структурированным и экономически насыщенным

4 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Диалог Беларуси с Европейским союзом в 2017 году стал более структурированным и экономически насыщенным, отмечается в Обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2017 году, сообщает БЕЛТА.

"Диалог Беларуси с Европейским союзом в 2017 году стал более структурированным и экономически насыщенным, - говорится в документе. - Завершается согласование Приоритетов партнерства Беларусь-ЕС, которые станут дорожной картой сотрудничества на 2018-2020 годы в четырех областях: укрепление системы государственного управления; экономическое развитие и рыночные возможности; транспортные коммуникации, энергетика, экология и климат; контакты между людьми. Для реализации проектов в упомянутых сферах в ближайшие три года ЕС только по линии страновой программы техпомощи планирует выделить Беларуси от 112 до 136 млн евро в виде грантов".

Подписав и ратифицировав соглашения о финансировании программ трансграничного сотрудничества ЕС "Польша-Беларусь-Украина" и "Латвия-Литва-Беларусь", Беларусь также получила на конкурсной основе доступ к грантовым средствам ЕС в размере 282,7 млн евро до 2020 года.

Заключение рамочного соглашения с Европейским инвестиционным банком позволит значительно нарастить приток в Беларусь западных капиталовложений. В 2018 году банк приступит к финансированию согласованных проектов развития инфраструктуры, энергоэффективности и поддержки бизнеса в нашей стране.

Как ожидается, с 2018 года Беларусь наряду с другими странами - соседями ЕС сможет воспользоваться средствами нового Европейского фонда устойчивого развития, который должен стимулировать приток в экономику этих стран до 44 млрд евро инвестиций.

В отлаженном и упорядоченном ключе продолжалась работа совместных механизмов сотрудничества: координационной группы "Беларусь-ЕС" (заседания 3-4 апреля в Минске, 19-20 декабря в Брюсселе), отраслевых диалогов в области экономики и финансов, торговли, таможни и охраны окружающей среды. Между Беларусью и Евросоюзом 24 ноября подписана договоренность высокого уровня о расширении на Беларусь трансъевропейской транспортной сети ЕС, что станет предпосылкой для привлечения средств Евросоюза в белорусскую транспортную систему. Продолжается диалог с ЕС по правам человека, переговоры о заключении соглашений об упрощении визовых процедур и о реадмиссии.

Традицией становится проведение совместных с Европейским союзом крупных экономических мероприятий. Очередной Белорусско-европейский экономический форум был организован Беларусью во взаимодействии с Еврокомиссией 27 октября в Люксембурге.

Поступательно развиваются политические контакты. Министр иностранных дел Владимир Макей принял участие в ежегодной встрече глав внешнеполитических ведомств стран - участниц "Восточного партнерства" (19 июня) и саммите "ВП" в Брюсселе (24 ноября). В итоговой декларации саммита отражены основные подходы Беларуси относительно придания "Восточному партнерству" прагматичного, неполитизированного и неконфронтационного характера, развития в рамках "Восточного партнерства" прикладных форм сотрудничества между ЕС и его соседями.-0-