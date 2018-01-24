Для Беларуси важна дружба с Индией - Дапкюнас

24 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Для Беларуси важна дружба с Индией. Это отметил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, выступая сегодня на мероприятии по случаю национального праздника Индии - Дня Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы искренне рады успехам развития этой большой страны и всегда готовы не только словом, но и делом поддержать ее инициативы как в двусторонних отношениях, так и на международных площадках, - подчеркнул заместитель главы внешнеполитического ведомства. - В прошлом году мы праздновали значимую дату - 25-летие установления дипломатических отношений".

Андрей Дапкюнас считает символичным, что главным событием юбилейного года стал визит в Индию Президента Беларуси Александра Лукашенко. "Во время встреч в Нью-Дели лидеры Беларуси и Индии отметили высокую степень сближения политических и экономических интересов двух стран. Беларусь и Индия по-новому открыли для себя друг друга, нашли новые общие подходы и определили приоритеты совместной работы для поднятия отношений на новый более высокий уровень", - сказал Андрей Дапкюнас.

"Особенность нашей совместной работы - социальная значимость всех основных двусторонних проектов. Это касается и поставок калийных удобрений, и сельхозоборудования для обеспечения продовольственной безопасности Индии, выпуска лекарств в Беларуси с участием лидеров индийской фармацевтики, участия нашей страны в подготовке профессионально-технических кадров для Индии или стажировки белорусских специалистов по индийской программе ITEC - все ориентировано на улучшение жизни граждан двух стран, укрепление дружеских отношений и взаимной поддержки", - добавил он.

Также замминистра отметил: "Новый масштабный проект на ближайшую перспективу - переговорный процесс по заключению соглашения о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией. Беларусь прилагает все усилия для достижения важных результатов этой работы".

Он обратил внимание на необходимость и в дальнейшем поддержания положительной динамики сотрудничества, большой вклад в которое вносит обмен визитами. Андрей Дапкюнас выразил уверенность, что реализация планов позволит поднять двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.-0-