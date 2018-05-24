Экономика и безопасность являются приоритетами для большинства стран - участник форума "Минского диалога"

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика и безопасность являются приоритетами для большинства стран мира. Такое мнение сегодня журналистам высказал руководитель Центра исследований национальной безопасности Евразийской ассоциации системных исследований (Китай) Ли Цингун, передает корреспондент БЕЛТА.

Эксперт принимает участие в форуме "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", который проходит в Минске. Ли Цингун подчеркнул, что для всего мира и Восточной Европы в частности важна тема, которую выбрали для встречи организаторы - экспертная инициатива "Минский диалог". "Для большинства стран мира есть два приоритета в политике - экономическое развитие и безопасность, способность защитить и сохранить себя", - отметил он. Актуальность выбранной для дискуссии темы привлекла на конференцию большое количество экспертов из разных стран. Ли Цингун рассказал, что он также намерен выступить на форуме, обозначив роль Китая в обеспечении безопасности и сотрудничества в Европе.

В нынешнем форуме принимают участие 350 экспертов и официальных лиц более чем из 40 стран. Среди спикеров - генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель помощника генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, экс-генсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря Майра Мора, экс-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен. Мероприятие должно положить начало ежегодному открытому и масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая. Минск предоставляет качественно новую площадку для дискуссий о настоящем и будущем региональной и международной безопасности.-0-