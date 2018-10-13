Экс-президент Украины Ющенко отмечает попытки спекуляций на теме Минского процесса

13 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Экс-президент Украины Виктор Ющенко отмечает попытки определенного рода политических спекуляций на теме Минского процесса по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Этот факт он констатировал в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Одни (политики. - Прим. БЕЛТА) двигаются вперед через свою мудрость, а другие через критику, очень часто несостоятельную. Критиковать вообще проще, чем творить", - отметил Виктор Ющенко.

Говоря о конфликте в Украине, он подчеркнул, что нет простого решения или сценария, которые бы вмещали один компонент. Существующая проблема сложная и комплексная. "Значительная часть политикума сегодня исходит из того, что Минск (мирный процесс. - Прим. БЕЛТА) делает свою работу. С другой стороны, он нуждается в модернизации", - считает экс-президент.

Виктор Ющенко обратил внимание, что если смотреть в региональном разрезе, то в Восточной Европе существуют военные конфликты сразу в нескольких точках, чего нельзя было ожидать даже, например, 30 лет назад. "Восточная Европа стала поясом нестабильности и дестабилизации, - считает он. - Это геополитическая проблема. Я бы не спрашивал, по ком звонит колокол. Сегодняшний мир находится в такой коммуникации, что беду можно принести за 10 тыс. километров. Не обязательно быть соседом".

Экс-президент считает, что в целом события в Украине учат быть более сильными, понимать, кто является другом, а кто нет. "Это вопросы и выводы, которые очень дорого даются, но все-таки очень важны для нации, - уверен Виктор Ющенко - Мы разные, но мы не противоположные. Поэтому та внутренняя интеграция, которая происходит, в том числе в сегодняшнее время, это очень большой труд нашей консолидации".

Политик высказал мнение, что перед Украиной в настоящее время одновременно стоят несколько задач, которые в других странах решались на протяжении продолжительного исторического периода. "Не многовато ли для одного поколения решить вопрос внутренней и национальной интеграции, стать одной семьей, пройти демократизацию, познать и полюбить свободу и демократию, и в то же вемя интегрироваться в ряды Европы. Когда возникают сложности, не надо делать вывод, что мы неудачные, что у нас не хватает чего-то для того, чтобы это постичь", - сказал Виктор Ющенко.

Он считает, что для Украины преодолимы существующие проблемы, прежде всего в экономике, которой необходимо ежегодно прирастать на 5-7%. "Убежден, что мы мобилизуемся", - сказал политик.

В аналогичном ключе Виктор Ющенко высказался и о вопросе миграции из Украины. "Мы сегодня имеем дело с поколением, которое интегрировано в мир. И сегодня глупо делать вид, что виза остановит у границы. Я доверяю молодому поколению украинцев. Это поколение, которому много дано, оно очень талантливо", - отметил он. Что касается миграции, экс-президент считает, что для решения этого вопроса правительство и местные власти должны хорошо сделать "домашнюю работу". То есть необходимо сформировать в стране экономические и социальные условия, которые были бы не хуже, чем в соседних странах, куда происходит миграционный отток.

Виктор Ющенко высказался и на тему проблем коррупции и криминогенной обстановки в стране, а также по вопросу политики в отношении оружия.

По его словам, в последние год-два тема коррупции постоянно звучит в СМИ. "С точки зрения работы правительства это хорошо, что мы об этом говорим и знаем эту проблему. Мы с этой проблемой справимся. Я сегодня более оптимистичен в этом вопросе, чем год или полтора назад", - сказал он.

Отвечая на вопрос о проблеме криминала и оборота нелегального оружия, Виктор Ющенко рассказал, что в настоящее время в Украине пытаются инициировать принятие закона об оружии, который бы дал ответ, как формировать внутреннюю политику в этом отношении. В настоящее время есть только регуляторы на ведомственном уровне. "С одной стороны, нет запрета на оружие, но нет и политики разрешающей", - констатировал политик.-0-