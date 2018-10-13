Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
13 октября 2018, Сб
+9°C
Ясно EUR 2.4663
USD 2.1261
RUB 3.2227
Главное
Александр Лукашенко "Это сотни тысяч рабочих мест" - Лукашенко рассказал, чем важно региональное сотрудничество с Россией
Президент
Лукашенко и Путин побывали на малой родине белорусского Президента
Президент
МЧС провело показательные учения по ликвидации последствий радиационных и чрезвычайных ситуаций
Общество
Игра "Удача в придачу!" - тур 89: высокие гости Форума регионов, праздник для могилевчан и квартира для молодой семьи!
Общество
"Минск Мир": пять "Марин" в строю!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Ющенко: правительственные контакты - лишь 10% от потенциала сотрудничества Беларуси и Украины
22:10 Политика
Ющенко назвал отношения с Россией важными для Украины в стратегической перспективе
22:06 Политика
Экс-президент Украины Ющенко отмечает попытки спекуляций на теме Минского процесса
21:45 Политика
Сериал "Железный кулак" не получит продолжения
20:54 Калейдоскоп
В пустыне Гоби нашли скелет крупного динозавра
20:26 Калейдоскоп
Мик Шумахер стал чемпионом европейской "Формулы-3"
19:59 Спорт
Банк Англии планирует выпустить новую банкноту в 50 фунтов стерлингов из полимера
19:26 Калейдоскоп
ФОТОРЕПОРТАЖ: Гонка с препятствиями "Bizon Race" прошла в Логойске
19:09 Спорт
БГК имени Мешкова уступил "Барселоне" в Лиге чемпионов
18:33 Спорт
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,7
18:25 В мире
Эксперты СНГ утвердят базовую организацию по подготовке кадров в сфере борьбы с IT-преступлениями
17:59 Общество
Безопасное материнство - комментарий
17:48 Общество
Белорусы уступили испанцам в матче квалификации юниорского ЧЕ по футболу и потеряли шансы на выход в следующий раунд
17:18 Спорт
В Кыргызстане завершилось учение КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2018"
17:11 Общество
"Минск Мир": пять "Марин" в строю!
17:10 Общество
В Полоцке автомобиль сбил на переходе пенсионерку
16:22 Происшествия
Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Лондоне
16:10 В мире
Патриарх Кирилл надеется на преодоление кризиса православной церкви
16:02 Общество
Водитель и пассажир Porsche пострадали в ДТП в Молодечно
15:48 Происшествия
Заседание межгоссовета по защите интеллектуальной собственности СНГ пройдет в Москве
15:36 Общество
Все новости
Темы
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Грипп и ОРВИ в Беларуси Грипп и ОРВИ в Беларуси
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Экс-президент Украины Ющенко отмечает попытки спекуляций на теме Минского процесса

Политика 13.10.2018 | 21:45

13 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Экс-президент Украины Виктор Ющенко отмечает попытки определенного рода политических спекуляций на теме Минского процесса по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Этот факт он констатировал в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Одни (политики. - Прим. БЕЛТА) двигаются вперед через свою мудрость, а другие через критику, очень часто несостоятельную. Критиковать вообще проще, чем творить", - отметил Виктор Ющенко.

Говоря о конфликте в Украине, он подчеркнул, что нет простого решения или сценария, которые бы вмещали один компонент. Существующая проблема сложная и комплексная. "Значительная часть политикума сегодня исходит из того, что Минск (мирный процесс. - Прим. БЕЛТА) делает свою работу. С другой стороны, он нуждается в модернизации", - считает экс-президент.

Виктор Ющенко обратил внимание, что если смотреть в региональном разрезе, то в Восточной Европе существуют военные конфликты сразу в нескольких точках, чего нельзя было ожидать даже, например, 30 лет назад. "Восточная Европа стала поясом нестабильности и дестабилизации, - считает он. - Это геополитическая проблема. Я бы не спрашивал, по ком звонит колокол. Сегодняшний мир находится в такой коммуникации, что беду можно принести за 10 тыс. километров. Не обязательно быть соседом".

Экс-президент считает, что в целом события в Украине учат быть более сильными, понимать, кто является другом, а кто нет. "Это вопросы и выводы, которые очень дорого даются, но все-таки очень важны для нации, - уверен Виктор Ющенко - Мы разные, но мы не противоположные. Поэтому та внутренняя интеграция, которая происходит, в том числе в сегодняшнее время, это очень большой труд нашей консолидации".

Политик высказал мнение, что перед Украиной в настоящее время одновременно стоят несколько задач, которые в других странах решались на протяжении продолжительного исторического периода. "Не многовато ли для одного поколения решить вопрос внутренней и национальной интеграции, стать одной семьей, пройти демократизацию, познать и полюбить свободу и демократию, и в то же вемя интегрироваться в ряды Европы. Когда возникают сложности, не надо делать вывод, что мы неудачные, что у нас не хватает чего-то для того, чтобы это постичь", - сказал Виктор Ющенко.

Он считает, что для Украины преодолимы существующие проблемы, прежде всего в экономике, которой необходимо ежегодно прирастать на 5-7%. "Убежден, что мы мобилизуемся", - сказал политик.

В аналогичном ключе Виктор Ющенко высказался и о вопросе миграции из Украины. "Мы сегодня имеем дело с поколением, которое интегрировано в мир. И сегодня глупо делать вид, что виза остановит у границы. Я доверяю молодому поколению украинцев. Это поколение, которому много дано, оно очень талантливо", - отметил он. Что касается миграции, экс-президент считает, что для решения этого вопроса правительство и местные власти должны хорошо сделать "домашнюю работу". То есть необходимо сформировать в стране экономические и социальные условия, которые были бы не хуже, чем в соседних странах, куда происходит миграционный отток.

Виктор Ющенко высказался и на тему проблем коррупции и криминогенной обстановки в стране, а также по вопросу политики в отношении оружия.

По его словам, в последние год-два тема коррупции постоянно звучит в СМИ. "С точки зрения работы правительства это хорошо, что мы об этом говорим и знаем эту проблему. Мы с этой проблемой справимся. Я сегодня более оптимистичен в этом вопросе, чем год или полтора назад", - сказал он.

Отвечая на вопрос о проблеме криминала и оборота нелегального оружия, Виктор Ющенко рассказал, что в настоящее время в Украине пытаются инициировать принятие закона об оружии, который бы дал ответ, как формировать внутреннюю политику в этом отношении. В настоящее время есть только регуляторы на ведомственном уровне. "С одной стороны, нет запрета на оружие, но нет и политики разрешающей", - констатировал политик.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Беларусь, Украина
Версия для печати
Новости рубрики Политика
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4663 BYN 2.457 BYN 2.465 BYN
USD
2.1261 BYN 2.123 BYN 2.13 BYN
RUB
3.2227 BYN 3.21 BYN 3.227 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко и Путин побывали на малой родине белорусского Президента
Все видео

Фотоновости

БГК имени Мешкова уступил "Барселоне" в Лиге чемпионов
Все фото

Инфографика

День матери На конец 2017 года численность женщин в стране составила 5070,3 тыс. (53,4% от общей численности населения).
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко предлагает создать импортозамещающие программы для загрузки белорусско-российских предприятий
Лукашенко поздравил народного артиста СССР Марка Захарова с 85-летием
Лукашенко: национальная культура - фундамент, на котором базируется ментальный стержень общества
Экономика
Сергей Румас и Ли Кэцян Румас и премьер Госсовета КНР обсудили развитие двусторонних отношений
Топливо в Беларуси с 14 октября дорожает на 1 копейку
Интенсификация сотрудничества с Беларусью компенсирует России негативное влияние санкций - Рапота
Происшествия
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома В Полоцке автомобиль сбил на переходе пенсионерку
Водитель и пассажир Porsche пострадали в ДТП в Молодечно
В Руденске спасатели достали женщину из траншеи
Общество
Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл надеется на преодоление кризиса православной церкви
Эксперты СНГ утвердят базовую организацию по подготовке кадров в сфере борьбы с IT-преступлениями
Безопасное материнство - комментарий
Регионы
Мемориальный комплекс после реконструкции открыли в Лиозно
Культурно-оздоровительный центр в Лиозно полностью сдан в эксплуатацию
Костевич поздравила с Днем матери самую многодетную минчанку
Спорт
Антон Сарока (№11) сражается за мяч. Фото БЕЛТА Сборная Беларуси благодаря голу Антона Сароки победила Люксембург в Лиге наций и возглавила свою группу
Мик Шумахер стал чемпионом европейской "Формулы-3"
ФОТОРЕПОРТАЖ: Гонка с препятствиями "Bizon Race" прошла в Логойске
Технологии
РЕПОРТАЖ: Транспортная безопасность будущего представлена на Huawei Connect 2018
В Беларуси к 2022 году планируется запустить 431 станцию для зарядки электромобилей
Цифровые технологии в СГ нужно поставить на службу обществу и экономике - Турчин
Культура
Фото Министерства информации Беларусь реализует совместные проекты с участниками Франкфуртской книжной ярмарки
Народному артисту СССР Марку Захарову исполняется 85 лет
Умерла Народная артистка СССР Маргарита Юрьева
В мире
Фото Global Look Press Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Лондоне
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,7
Армена Джигарханяна вновь госпитализировали
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября
Сериал "Железный кулак" не получит продолжения
В пустыне Гоби нашли скелет крупного динозавра
Газета 7 дней
Алые паруса и законы любви
Беларусь глазами Толочко
«Квест «Маршрут по Беларуси» – это круто!»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия