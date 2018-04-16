Эксперты СНГ согласовали проект заявления СМИД о невмешательстве во внутренние дела суверенных стран

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты СНГ согласовали проект заявления Совета министров иностранных дел стран Содружества (СМИД) о недопущении размывания принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Заседание экспертной группы по согласованию проекта заявления состоялось в штаб-квартире Исполкома СНГ в Минске. "Эксперты рассмотрели замечания и предложения, поступившие из государств - участников СНГ к проекту заявления, и большинством голосов согласовали документ, решив продолжить работу после его рассмотрения во внешнеполитических ведомствах стран Содружества", - проинформировали в пресс-службе.

Планируется, что в следующий раз эксперты соберутся для рассмотрения этого вопроса в конце мая в белорусской столице.

В пресс-службе напомнили, что проект заявления подготовили Россия и Беларусь. "Документ в целом ориентирован на поддержку принципа невмешательства во внутренние дела государств, координацию шагов, направленных на обеспечение контроля за неукоснительным выполнением резолюций Совета Безопасности ООН. Речь идет о недопущении их расширительного толкования, противодействии неправомерным односторонним и блоковым подходам к урегулированию кризисных ситуаций в мире, а также активном продвижении справедливых многосторонних и коллективных подходов к решению актуальных глобальных и региональных проблем", - пояснили в Исполкоме СНГ. Здесь добавили, что в проекте документа подтверждается приверженность делу укрепления мира, глобальной и региональной стабильности и безопасности, а также принцип мирного разрешения международных споров.

Проект заявления о недопущении размывания принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств был инициирован на заседании СМИД СНГ 6 апреля в Минске. Экспертную проработку документа проводит Исполком СНГ.-0-