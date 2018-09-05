5 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Эквадор намерен начать процедуру закрытия посольства в Минске в ближайшее время. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Эквадора в Беларуси Леопольдо Энрике Ровайо Вердесото.
"Сегодня мы связывались с МИД Эквадора, чтобы получить конкретное распоряжение по закрытию посольства в Минске, что связано с экономическими проблемами в нашей стране. В ближайшее время мы получим соответствующие инструкции, чтобы начать процедуру закрытия дипмиссии", - сказал посол.
Он добавил, что пока рано говорить о точной дате закрытия посольства в Минске, а также о том, кто в перспективе будет по совместительству аккредитован в качестве посла Эквадора в Беларуси.
"В настоящее время посольство продолжает работу по развитию белорусско-эквадорского взаимодействия", - сказал Леопольдо Энрике Ровайо Вердесото. Он подчеркнул, что эквадорская сторона заинтересована в дальнейшем продолжении сотрудничества с Беларусью.
По словам дипломата, из-за экономического кризиса Эквадор закрывает три посольства и семь консульств.-0-
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