Ермошина ожидает более активного голосования на избирательных участках в ближайшее время

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель ЦИК Лидия Ермошина в ближайшее время ожидает более активного голосования на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва. Об этом она сообщила сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.
Первые часы голосования проходят достаточно вяло. "Сведения, которые нам подают сейчас регионы, показывают незначительное прибавление к количеству избирателей по сравнению с данными досрочного голосования. По данным на 10.00, порядка 3% избирателей пришло по трем регионам, по остальным еще подсчитывают, - проинформировала Лидия Ермошина. - Думаю, что в ближайшие часы следует ожидать оживления".
Отвечая на вопросы журналистов, глава ЦИК отметила, что дату выборов18 февраля 2018 года можно считать удачной. "Очень легко все запоминается, очень лаконично - это можно обыграть", - считает Лидия Ермошина. Она посетовала, что в Беларуси пока недостаточно развита отрасль политтехнологий, иначе такое совпадение цифр обязательно обыграли бы, и очень остроумно.
Как сообщалось, досрочно на местных выборах в Беларуси проголосовали 34,95% внесенных в списки избирателей.
Сегодня в Беларуси проходят выборы в местные Советы депутатов. Все 5870 избирательных участков открылись в штатном режиме. Они будут работать с 8.00 до 20.00. Кандидатами в депутаты зарегистрировано более 22 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-
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