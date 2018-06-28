Федеральный президент Австрии прибыл с визитом в Беларусь

28 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен прибыл с визитом в Беларусь. Самолет австрийского лидера совершил посадку в Национальном аэропорту Минск. Этим же рейсом в белорусскую столицу прибыл и экс-президент Австрии Хайнц Фишер. Высоких гостей с их супругами в аэропорту встретил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Ван дер Беллен и Владимир Макей

Экс-президент Австрии Хайнц Фишер с супругой

Как сообщалось БЕЛТА, 29 июня ожидается участие Александра Ван дер Беллена и Хайнца Фишера в митинге-реквиеме, посвященном памяти жертв нацизма, на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец". В мероприятии примет участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, а также Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и многие другие зарубежные гости из разных стран.

С Федеральным президентом Австрии запланирована отдельная встреча главы белорусского государства.

"Тростенец" - одно из крупнейших мест массового уничтожения нацистами гражданского населения в период 1941-1944 годов. По количеству жертв он находится на четвертом месте после лагерей смерти "Освенцим", "Майданек" и "Треблинка". В "Тростенце" погибли жители Беларуси, других советских республик, депортированные граждане западноевропейских государств, включая Австрию, Германию, Чехословакию. По официальным данным, в "Тростенце" оборвалась жизнь более 200 тыс. человек из разных стран.-0-