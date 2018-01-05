Генеральное консульство Беларуси в Одессе будет закрыто

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Одессе будет закрыто генеральное консульство Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

В соответствии с указом от 9 июля 1996 №247 "Об утверждении положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь" Совет Министров постановил закрыть до 23 февраля 2018 года генеральное консульство Беларуси в Одессе (Украина). Это решение содержится в постановлении правительства Беларуси от 4 января 2018 года №1.

Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию данного генерального консульства.

Постановление Совета Министров от 9 марта 2011 года №288 "Об открытии генерального консульства Республики Беларусь в г.Одессе (Украина)" признано утратившим силу.-0-