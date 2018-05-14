Генсек ОБСЕ приедет в Минск на форум по безопасности в Восточной Европе

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер примет участие в форуме "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", который пройдет в Минске 23-25 мая. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции координатор программы "Внешняя политика Беларуси" экспертной инициативы "Минский диалог" Денис Мельянцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"На конференции будет представлен немецкий Бундестаг, Европейский парламент, Евразийская экономическая комиссия, будет выступать ряд бывших министров иностранных дел и министров обороны из европейских государств. Выступит бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, действующий заместитель помощника генсекретаря НАТО Джеймс Аппатурай. Также в форуме примут участие генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер и белорусские официальные лица", - рассказал Денис Мельянцов.

Всего в мероприятии примут участие более 350 экспертов, исследователей, политиков и официальных лиц. Из них свыше 200 человек - представители зарубежных стран. На форуме обсудят, с какими вызовами сегодня сталкивается Европейский регион и какие конфликты возникают между странами, как их необходимо предупреждать и решать. Отдельное внимание будет уделено развитию инициативы "Восточное партнерство", Евразийскому экономическому союзу, проекту "Один пояс и один путь".

По словам руководителя экспертной инициативы "Минский диалог" Евгения Прейгермана, такой форум в Беларуси планируется проводить ежегодно. "Форум должен послужить тому, чтобы выстраивать общую картину, в которой есть место для всех, кто должен участвовать в дискуссии о безопасности в Восточной Европе, а может быть, и шире - в Евразии. Это и страны Запада, как Европейский союз, так и США, Россия, небольшие государства Восточной Европы, и, что принципиально важно, Китай", - отметил он.

Евгений Прейгерман констатировал, что сегодня в мире нет площадок, где бы на самом деле проходила дискуссия. "Большинство даже очень известных международных площадок превращается в часть информационно-пропагандистской войны, которая между тем же Западом и Востоком развивается все с большей силой. И это, на наш взгляд, большая проблема", - добавил эксперт.-0-