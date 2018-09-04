Глава МИД призвал не искать "политических дивидендов" Беларуси в ее позиции по ситуации в регионе

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей призвал не искать "политических дивидендов" Беларуси в ее позиции по ситуации в регионе. Соответствующие заявления он сделал в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Понятно, что всегда кто-то будет говорить на эту тему. Но речь ни в коей мере не идет ни о каких политических дивидендах. Потому что мы страдаем от той конфронтации, которая сегодня присутствует в регионе. Мы страдаем в торгово-экономическом, политическом, гуманитарном плане… Поэтому политика Беларуси нацелена однозначно на то, чтобы здесь были мир, спокойствие и безопасность. Это будет и впредь. И главой государства были даны четкие, конкретные установки на сей счет", - заявил министр.

На вопрос о нейтральной позиции Беларуси по вопросу конфликта в Украине, глава МИД ответил: "Президент сказал, что мы не напрашиваемся в посредники. Мы считаем, что соседи даны нам от бога, и мы хотим жить в мире, дружбе и согласии со всеми. И наша политика нацелена на то, чтобы способствовать снижению конфронтации, развитию кооперации, сотрудничества в нашем регионе, способствовать безопасности и стабильности".-0-