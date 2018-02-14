Главной темой переговоров ТКГ остается соблюдение режима прекращения огня - Сайдик

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главной темой переговоров трехсторонней контактной группы остается соблюдение режима прекращения огня. Об этом сегодня журналистам заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию конфликта на востоке Украины Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат рассказал, что "главной темой сегодняшних дискуссий было обеспечение дальнейшего соблюдения режима прекращения огня, а также обеспечение безопасности гражданского населения и инфраструктуры".

"ТКГ повторно подтвердила приверженность ранее принятым решениям по всеобъемлещему устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, а также решениям о разведении сил и средств, отводе тяжелого вооружения, противоминной деятельности и запрете учений с применением всех видов вооружений вблизи линии соприкосновения", - отметил спецпредставитель ОБСЕ.

Соответствующие решения были выработаны в Минске. Мартин Сайдик подчеркнул, что на днях исполнилось три года с момента подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений. "Несмотря на определенные сложности, минский процесс работает и приносит результаты", - подчеркнул он.

Мартин Сайдик высказал свое мнение по поводу целесообразности корректировки минских соглашений с учетом намерения ввести в Донбасс миротворцев ООН. "Считаю, что минские соглашения сильные, устойчивые. Когда будет такая миссия ООН, то ее целью должно быть именно их воплощение", - убежден дипломат.-0-