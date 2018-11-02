Главы правительств стран СНГ подписали в Астане пакет документов о сотрудничестве

2 ноября, Астана /Корр. БЕЛТА/. Пакет документов о развитии сотрудничества подписан по итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Астане, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписаны межправительственные договоры по вопросам взаимодействия в сфере ядерной безопасности, развития производства высокотехнологичного энергетического оборудования, совместной деятельности в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, профилактики и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях, а также налогового администрирования.

Утвержден план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества в СНГ на 2019-2020 годы, предусматривающий проведение свыше 140 мероприятий. Более половины из них предполагается реализовать в сфере культуры и в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, премьер-министры одобрили план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования от 1 июня 2018 года. Это комплексный документ, определяющий нормативные, правовые, технические, инвестиционные, технологические, экологические и другие мероприятия, направленные на построение региональной системы обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования.

Отдельный блок принятых документов посвящен вопросам финансового характера. Так, определен порядок финансирования в 2019 году плана мероприятий по реализации основных направлений дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн - участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах СНГ на период до 2020 года. Подписаны документы об ассигнованиях на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ, о финансовом обеспечении деятельности органов Содружества, об исполнении единого бюджета его органов за 2017 год, изменении размеров долевых взносов государств - участников в единый бюджет органов СНГ и о едином бюджете органов Содружества на 2019 год.

Очередное заседание Совета глав правительств СНГ решено провести 31 мая 2019 года в городе Ашхабаде (Туркменистан).-0-