Гремингер поблагодарил руководство Беларуси за огромный вклад в работу ОБСЕ

9 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер благодарит руководство Беларуси за огромный вклад в работу ОБСЕ. Об этом он заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Генеральный секретарь ОБСЕ, в частности, отметил, что Беларусь является площадкой для встреч Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. "Вы предоставляете организационную поддержку заседаниям этого важного формата, но вы также оказываете очень важную политическую поддержку", - сказал он.
"Беларусь относится к редкой группе стран, которая занимается строительством мостов. И это особенно важно сейчас, когда разногласия между Востоком и Западом только усиливаются", - добавил Томас Гремингер.-0-
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