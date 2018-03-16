Гуминский обсудил в предвыборном штабе Путина ход президентской избирательной кампании в РФ

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава миссии наблюдателей от СНГ, первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский обсудил в предвыборном штабе Владимира Путина ход президентской избирательной кампании в РФ. Об этом БЕЛТА сообщили в штабе миссии наблюдателей от Содружества.

Виктор Гуминский посетил предвыборный штаб кандидата на пост президента Российской Федерации Владимира Путина 16 марта. Состоялся всесторонний обмен мнениями о проходящей избирательной кампании.

В этот же день глава миссии провел встречу с первым заместителем генерального прокурора России Александром Буксманом. "В беседе особое внимание уделялось принимаемым органами прокуратуры мерам по соблюдению законности в период подготовки и проведения выборов", - проинформировали в штабе. Встреча с заместителем председателя Верховного суда РФ Татьяной Петровой состоялась 15 марта. Она проинформировала о принципах работы судов, рассмотрении дел, роли ВС в период избирательной кампании. "На встречах в Верховном суде и Генеральной прокуратуре России стороны обсудили завершающийся этап избирательной кампании и договорились о поддержании рабочих контактов в день голосования", - отметили в штабе миссии наблюдателей от Содружества.

Формирование миссии наблюдателей от СНГ на выборах российского президента завершилось. В ее составе аккредитованы 320 человек, представляющих Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, МПА СНГ, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Парламентскую ассамблею ОДКБ, Исполнительный комитет СНГ.

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