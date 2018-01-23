Харстед: я очень расположен к Беларуси и ее народу

23 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Кент Харстед заявил о своем особом расположении к Беларуси и ее народу. Этот факт он отметил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я рад снова быть в Беларуси. Вы, наверное, знаете, что я впервые побывал здесь около 25 лет назад. Я приезжал сюда в разных качествах. Сначала еще молодым студентом, потом в качестве представителя ЮНИСЕФ, а затем неоднократно в качестве представителя ОБСЕ, - сказал Кент Харстед. - И мне почему-то кажется, что я и в будущем буду сюда приезжать. Должен признать, что я очень расположен к вашей стране и вашему народу".

Спецпредставитель поблагодарил главу белорусского государства за успешное проведение в Минске летней сессии ПА ОБСЕ в июле прошлого года. "Это было великолепное мероприятие с очень хорошим результатом для всех нас. Я сам был активно вовлечен в этот процесс и особенно доволен видеть тот факт, что Беларусь сдержала свое слово до буквы по каждому из вопросов. Первоначально были те, кто сомневался, но потом жизнь показала, что это было правильное решение провести мероприятие здесь, в Минске", - сказал он.-0-