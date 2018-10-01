Идея стабильности может быть общей ценностью для формирования глобального порядка - Макей

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идея стабильности может быть общей ценностью, на основе которой в мире будет формироваться глобальный порядок. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на общей дискуссии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей отметил необходимость формирования в мире глобального порядка на основе общих ценностей. "Печальный геополитический опыт последних трех десятилетий свидетельствует о том, что основой для таких ценностей должно быть нечто, в чем все действительно имеют общий интерес. Например, идея стабильности. Обеспечить стабильность означает остановить тенденцию раскручивающейся спирали геополитического хаоса. Что для этого важно? Стабильность подразумевает сохранение за государствами роли основных международных игроков, уважение государственного суверенитета", - пояснил дипломат.

На этих важнейших принципах, закрепленных в основополагающих документах ООН, зиждется современное международное право. "Речь идет, с одной стороны, о свободе государств избирать собственную форму политического правления, свой путь и приоритеты развития, с другой - о невмешательстве государств во внутренние дела друг друга", - добавил Владимир Макей.

Министр с сожалением заметил, что эти принципы в современном мире соблюдают не все, а политика санкций, экономического принуждения и политической изоляции в отношении так называемых неугодных режимов прочно вошла во внешнеполитический арсенал отдельных государств. "Все мы являемся свидетелями многолетней политики экономической, торговой и финансовой блокады против свободолюбивой Кубы, что не просто нарушает резолюции ООН, а ощутимо препятствует устойчивому социально-экономическому развитию этой страны", - привел он пример.

Кроме того, стабильность - это укрепление государства и его роли во внутренних делах. "Абсолютно убеждены в том, что только сильное государство может обеспечить безопасность и благополучие своего населения. Полагаем, что люди, живущие в тех местах, где твердой власти нет, подтвердят такую истину более, чем кто-либо другой, - сказал министр. - Поэтому, если мы все действительно заинтересованы в планетарной стабильности, нам надо не расшатывать государства, а содействовать их укреплению".

Стабильность также касается отношений между великими державами, которым, по мнению белорусской стороны, сегодня надо вновь учиться слушать и слышать аргументы друг друга, быть готовыми к разумным компромиссам.

"В прежние времена великие державы определяли судьбы планеты. В современном мире у них уже нет такой исключительной прерогативы. И все же согласие между великими державами в отношении общих ценностей и лидерство в их продвижении являются совершенно необходимым условием для прогресса по многим направлениям. Исходя именно из такой логики, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в прошлом году выступил с инициативой начала нового масштабного международного диалога по вопросам безопасности. Он должен быть направлен на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях государств на общем пространстве Евроатлантики и Евразии", - подчеркнул Владимир Макей.

В Беларуси уверены, что только такой диалог поможет преодолеть глубокий кризис доверия в международных отношениях и совместно выработать механизмы, которые будут способствовать реальному укреплению мира и международной безопасности, достижению устойчивого развития.-0-