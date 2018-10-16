Индия изучит возможность предоставления белорусам электронных виз

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индия изучит возможность предоставления белорусским гражданам электронных виз. Речь о необходимости дальнейшего упрощения условий для взаимных поездок граждан двух стран шла на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с его индийской коллегой Ручи Гханашиям в Нью-Дели, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Практика межмидовских консультаций является традиционным инструментом сотрудничества Беларуси и Индии для рассмотрения актуальных двусторонних и международных вопросов. Предыдущий раунд консультаций был проведен в Минске в ноябре 2016 года.

В ходе встречи заместители министров иностранных дел Беларуси и Индии обсудили состояние политического и межпарламентского диалога, экономическое и инвестиционное сотрудничество, межрегиональное взаимодействие, научно-технические, образовательные и культурные связи, развитие договорно-правовой базы отношений между странами, сотрудничество в международных организациях и отдельные вопросы международной повестки дня.

Также рассмотрена программа и практическое наполнение взаимных визитов на высоком уровне на ближайшую перспективу. Стороны обсудили целесообразность возможного перевода консультаций между МИД Беларуси и Индии с двухгодичной на ежегодную основу. В контексте развития межпарламентских контактов обсуждена возможность создания белорусско-индийской межпарламентской группы дружбы. Белорусская часть будущей группы уже сформирована в Национальном собрании.

Стороны договорились о продолжении диалога и следующих практических шагах по разработке концепции белорусско-индийского производственно-инвестиционного кластера в особой экономической зоне "Бремино-Орша". Решение о создании рабочей группы для детального обсуждения темы приняла белорусско-индийская межправительственная комиссия по сотрудничеству в области экономики, торговли, промышленности, науки, технологий и культуры в сентябре 2018 года.

Индия подтвердила поддержку вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию, включая обсуждение актуализации подписанного в 2007 году двустороннего протокола об условиях присоединения Беларуси к ВТО. Рассмотрены возможности для развития взаимодействия двух стран в рамках многосторонних организаций, включая ООН, Шанхайскую организацию сотрудничества и Движение неприсоединения.-0-