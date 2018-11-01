Ишингер советует США и России сохранить приверженность ДРСМД

1 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер советует как США, так и России сохранить приверженность Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мой совет и для США, и для России состоит в том, чтобы не выходить из этого договора, а обеспечить его полное выполнение. Потому что обе стороны высказали опасение о невыполнении некоторых положений данного соглашения другой стороной. В целях обеспечения безопасности нашей планеты в целом отказ от определенного вида ядерного оружия - это, безусловно, позитивный и необходимый элемент", - уверен Вольфганг Ишингер.

Как сообщалось БЕЛТА, ранее МИД Беларуси выражал обеспокоенность намерениями США выйти из ДРСМД. "Намерения США выйти из договора не могут не вызывать нашего сожаления и озабоченности. Такой шаг нанес бы значительный ущерб не только системе региональной безопасности, но и глобальной стратегической стабильности в принципе", - отмечал на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Беларусь также является страной - участником ДРСМД и рассматривает этот документ как один из важнейших предметов современной архитектуры международной безопасности, который способствует снижению напряженности на Европейском континенте.-0-