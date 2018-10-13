Ющенко назвал отношения с Россией важными для Украины в стратегической перспективе

13 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Экс-президент Украины Виктор Ющенко отмечает важность многовекторной внешней политики Украины, в том числе в плане выстраивания отношений с Россией в стратегической перспективе. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Когда я стал Президентом, в этом качестве я первый визит сделал в Москву, хотя по убеждениям я - европеец (речь об ориентации на сотрудничество с ЕС. - Прим. БЕЛТА). Но я поехал в Москву. И пробовал своей нации пояснить, что если ты любишь свою страну, то должен понимать, что украинский интерес находится не только на западе, но и на севере, и на востоке, и на юге. И если ты желаешь процветания своей нации, то ты должен нести ответственность, как разрабатывать соответствующую политику, в том числе в сторону России", - заявил Виктор Ющенко.

Он убежден, что в России находится много украинских интересов, которые надо развивать. "Там (на территории России. - Прим. БЕЛТА) проживают больше 12 млн. украинцев. Конечно, это очень важно. Простого ответа нет", - отметил экс-президент.

Политик одновременно признал, что в нынешних обстоятельствах для нормализации отношений между Украиной и Россией, развития диалога отсутствуют необходимые условия, в том числе на уровне общественного мнения. "Не поймут Президента (Украины. - Прим. БЕЛТА), если он будет развивать экономические и деловые отношения с Россией. Но если говорить стратегически, конечно, для нас важны эти отношения", - подчеркнул Виктор Ющенко.

Он также не исключил, что в будущем при определенных благоприятных условиях вопрос развития российско-украинских отношений может быть поставлен на повестку дня.-0-