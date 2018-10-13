Ющенко: правительственные контакты - лишь 10% от потенциала сотрудничества Беларуси и Украины

13 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Экс-президент Украины Виктор Ющенко отмечает важность развития сотрудничества между Беларусью и Украиной по линии межрегиональных связей и на уровне конкретных субъектов хозяйствования. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Надо понимать, что отношения на уровне правительств и министерств - это одна десятая наших возможностей. На самом деле самые интересные отношения - это региональные, на уровне субъектов хозяйствования", - подчеркнул Виктор Ющенко.

По его словам, важно, чтобы высокая политика в первую очередь формировала климат отношений, демонстрировала, что они важны, что соответствующие вопросы стоят в повестке дня и развиваются в дружественном ключе. "Что мы уважаем другу друга, нужны другу другу, солидарны… Все остальное дают регионы. Я всегда был сторонником того, чтобы реальная политика как можно шире и глубже была придана субъектам хозяйствования и местной власти", - сказал экс-президент.

Он напомнил, что в прежние годы товарооборот между Беларусью и Украиной достигал $7 млрд, и стороны стремятся восстановить этот уровень. Однако возможности сотрудничества не ограничиваются торговлей товарами. В качестве примера политик привел сферу IT. "Мы представляем две интеллектуальные нации. Революция цифры привела к тому, что мы говорим совершенно о других дисциплинах, экономиках. У нас есть колоссальный нераскрытый взаимный потенциал, активное и большое будущее", - уверен Виктор Ющенко.

Как сообщалось, Беларусь и Украина 25-26 октября в Гомеле проведут первый форум регионов. Стороны уже согласовали концепцию и основные элементы программы форума. Провести форум регионов Беларуси и Украины предложил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время официального визита в Киев в июле 2017 года. Его украинский коллега Петр Порошенко поддержал эту идею и отметил, что следующий форум можно будет организовать в Житомире.

За восемь месяцев 2018 года Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место среди всех торговых партнеров Беларуси, по импорту - четвертое место. По итогам января-августа товарооборот с Украиной увеличился на 23,7% и составил $3,7 млрд, белорусский экспорт увеличился на 23,5%, импорт из Украины - на 24,4%.-0-