Кандидатами в депутаты на местных выборах в Беларуси выдвинуто уже более 7,7 тыс. человек

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидатами в депутаты местных Советов 28-го созыва в Беларуси выдвинуто уже более 7,7 тыс. человек. Такая информация размещена на сайте Центризбиркома, сообщает БЕЛТА.

Чаще всего потенциальные кандидаты в депутаты выбирают выдвижение путем сбора подписей, таких около 70%, трудовыми коллективами выдвинуто примерно 28% от общего числа всех претендентов на депутатский портфель, от политических партий - 1,8%. Для выдвижения можно использовать два или сразу все три способа.

Своих кандидатов в депутаты на данный момент выдвинули шесть партий: Белорусская аграрная партия, Белорусская партия левых "Справедливый мир", Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), КПБ, ЛДП и РПТС.

По информации ЦИК, на данный момент среди выдвинутых кандидатов более 4 тыс., или почти 52,5%, - депутаты действующего созыва, 337 молодых людей (в возрасте до 30 лет) - это примерно 4,4% от общего числа выдвиженцев. Большую активность в избирательной кампании проявляют женщины, их среди претендентов на депутатский пост более 4 тыс., около 52,7%.

Что касается сфер деятельности, то больше всего среди выдвинувшихся представителей сферы образования, культуры, науки и здравоохранения (почти 32%), сельского хозяйства (20,9%).

Период выдвижения кандидатов в депутаты стартовал 10 декабря и завершится 8 января. Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля. В общей сложности будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-