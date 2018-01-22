22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидаты в депутаты открыли уже 241 счет для ведения агитации на местных выборах в Беларуси, сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина сегодня на онлайн-конференции в БЕЛТА.

"Больше всего их в Минске - 89. Здесь, наверное, каждый третий кандидат открыл свой счет, даже более. В Могилевской области пока только 9 счетов, в Минской - 45, в Гродненской - 8, в Гомельской - 42 счета. В Витебской и Брестской областях их открыто 10 и 38 соответственно", - рассказала Лидия Ермошина.

При этом глава Центризбиркома отметила, что счета открывают не только претенденты на места в облсоветах. "Например, в Брестской области из 38 счетов 29, то есть подавляющее большинство, открыли кандидаты в депутаты Брестского городского Совета. А среди кандидатов в депутаты Витебского горсовета это сделал только один человек. В Гомельской области больше всего счетов - 24 - открыли претенденты на места в Гомельский районный Совет. Значит, тут конкурс будет острее", - считает Лидия Ермошина.

Она обратила внимание, что кандидаты в депутаты только начинают открывать счета. Руководитель ЦИК не исключила, что они рассчитывают на ведение бесплатной предвыборной кампании, опираясь целиком на свои команды и общественные объединения, которые их поддерживают.-0-

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