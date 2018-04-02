Кочанова встретилась с министром по делам дворца Президента Сирии

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова провела сегодня в Минске встречу с министром по делам дворца Президента Сирии Мансуром Аззамом, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече было отмечено, что Мансур Аззам ранее уже бывал в Минске. В 2010 году он сопровождал Президента Сирии Башара Асада, который посещал Беларусь с официальным визитом.

"Я уверена, что в этот визит вы лучше узнаете Беларусь, ее историю, культуру. Думаю, вам будет небезынтересно узнать, как выстроена вертикаль власти в нашей стране", - сказала Наталья Кочанова.

Она констатировала, что с 2015 года белорусско-сирийские отношения активизировались, страны имеют большой потенциал для наращивания двустороннего сотрудничества и вывода его на более высокий уровень.

Министр по делам дворца Президента Сирии 1-5 апреля посещает с рабочим визитом Беларусь. У него запланирован ряд официальных встреч, посещение Минского автомобильного завода, спортивных и историко-культурных объектов.-0-

Фото Николая Петрова.