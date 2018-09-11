Конгресс местных и региональных властей СЕ ценит прямой диалог с белорусскими властями - Мослер-Тернстрем

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы ценит прямой диалог с белорусскими властями. Об этом сегодня заявила председатель конгресса Гудрун Мослер-Тернстрем на встрече со студентами и преподавателями Академии управления при Президенте, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь не является членом конгресса. Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики обладает статусом приглашенного наблюдателя в КМРВ. "Но прямой диалог, который мы имеем в течение длительного времени, - очень важен для нашей работы и сотрудничества", - отметила Гудрун Мослер-Тернстрем.

Гудрун Мослер-Тернстрем

Она выразила надежду, что круглый стол по актуальным вопросам местного самоуправления, который состоится 12 сентября в Минске, позволит этот диалог углубить. Гудрун Мослер-Тернстрем подчеркнула, что КМРВ рассчитывает почерпнуть полезный опыт, в том числе белорусский. "Мы здесь не только для того, чтобы учить, но и для того, чтобы поучиться у Беларуси, у нее хорошо развитое местное самоуправление. Мы хотим изучить и заимствовать этот опыт", - сказала она.

Гудрун Мослер-Тернстрем пообщалась со студентами, рассказав им о миссии и основных принципах и механизмах работы КМРВ, Европейской хартии местного самоуправления. Председатель конгресса также ответила на вопросы молодых людей.

Как сообщалось, в круглом столе, который совместно проводят Совет Республики и КМРВ, примут участие представители конгресса из Франции, Италии, Нидерландов, Греции, Румынии. Возглавит делегацию председатель КМРВ Гудрун Мослер-Тернстрем. Будут рассмотрены вопросы сближения белорусского законодательства о местном управлении и самоуправлении и положений Европейской хартии местного самоуправления. Речь также пойдет о совершенствовании системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для местных органов власти. Кроме того, эксперты обсудят перспективы развития ассоциаций местных Советов депутатов. Особое внимание будет уделено укреплению побратимских связей как инструмента развития приграничных территорий.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы - консультативный орган, который представляет местные и региональные власти европейских государств. Он состоит из Палаты местных властей и Палаты регионов.-0-