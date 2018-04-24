Координационная группа ЕС-Беларусь проведет заседание в Беларуси

24 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Делегация Европейского союза посетит Минск 25-27 апреля для участия в пятом заседании Координационной группы ЕС-Беларусь. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в представительстве ЕС в Беларуси.

Делегацию ЕС будет возглавлять Томас Майр-Хартинг, управляющий директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешних действий. В делегацию войдут представители Европейской службы внешних действий и генеральных директоратов Европейской комиссии, ответственных за вопросы европейской политики соседства, энергетики, финансов и таможни.

Белорусская делегация будет работать под руководством заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко, в нее включены представители Министерства иностранных дел и других отраслевых министерств и государственных ведомств. Во встречах также примут участие представители белорусских неправительственных организаций и экспертного сообщества.

В центре внимания на заседании будут двусторонние приоритеты партнерства, сотрудничество в рамках Восточного партнерства, отраслевые вопросы, в том числе в сферах экономики и финансов, торговли, транспорта, таможни, мобильности и технической помощи.

Первое заседание координационной группы ЕС-Беларусь состоялось в Брюсселе 6-7 апреля 2016 года. Группа собирается два раза в год, чтобы рассмотреть спектр отношений ЕС-Беларусь и согласовать дальнейшие шаги.-0-