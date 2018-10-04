Королевская семья Швеции подтвердила нацеленность на развитие взаимовыгодных отношений с Беларусью

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Королевстве Швеция Дмитрий Мирончик с супругой совместно с еще тремя недавно прибывшими в Стокгольм руководителями иностранных дипломатических миссий был удостоен аудиенции у главы шведского государства короля Карла XVI Густава. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Швеции.

Королевская семья была представлена на мероприятии также кронпринцессой Викторией и ее супругом принцем Даниелем, которым ассистировали должностные лица королевского двора.

Во время беседы руководителя белорусской дипмиссии со шведским монархом и членами правящей династии были обсуждены вопросы сотрудничества Беларуси и Швеции в достижении Целей устойчивого развития, природоохранной области и экономической сфере. "Стороны с удовлетворением констатировали рост интереса шведского бизнеса и граждан к Беларуси. Этот тезис Дмитрий Мирончик проиллюстрировал информацией о мероприятиях, которые готовятся совместно с Торговой палатой Стокгольма и концерном "ИКЕА", - рассказали в белорусской дипмиссии. - Была отмечена взаимная нацеленность сторон на развитие конструктивных и взаимовыгодных отношений Республики Беларусь и Королевства Швеции".

Членам королевской семьи была также представлена информация о подготовке Беларуси к крупнейшему континентальному спортивному форуму 2019 года - II Европейским играм.-0-