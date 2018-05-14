Купчина избрана в руководство Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Елена Купчина избрана первым заместителем председателя Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (КППУП). Такое решение было принято 14 мая во время открытия в Вене 27-й сессии комиссии, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.
Сессия проходит под темой "Меры по предупреждению киберпреступности во всех ее формах и борьбы с ней, в том числе путем укрепления сотрудничества в правоохранительной области на национальном и международном уровнях". По сложившейся практике Елена Купчина возглавит Комитет полного состава - вспомогательный орган комиссии, где обсуждаются и согласовываются проекты резолюций, представленных на рассмотрение сессии.
Дипломаты во время сессии рассмотрят десять проектов резолюций по вопросам обеспечения верховенства права и доступа к юридической помощи по уголовным делам, организации в 2020 году в Киото 14-го Конгресса ООН по предупреждению преступности, усиления роли КППУП в содействии осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, противодействия торговле людьми и незаконному обороту культурных ценностей.
На рассмотрение комиссии также вынесен инициированный Беларусью проект резолюции по предупреждению торговли людьми с использованием технологических средств и борьбе с ней.
КППУП отвечает за формулирование основополагающих международных подходов в области предупреждения преступности и осуществления уголовного правосудия, в том числе в таких сферах, как борьба с торговлей людьми, транснациональная организованная преступность и коррупция. Комиссия ведет мониторинг применения соответствующих стандартов и норм ООН, вырабатывает рекомендации по противодействию новым и возникающим формам преступности.
Беларусь является членом КППУП с 2010 года, в апреле этого года была избрана в состав комиссии на следующий трехлетний период.-0-
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