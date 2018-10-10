Лебедев: принятые СГП в Астане решения дадут дополнительный импульс сотрудничеству в СНГ

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятые на заседании Совета глав правительств СНГ в ноябре в Астане решения дадут дополнительный импульс сотрудничеству стран Содружества, заявил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня из Астаны вернулась передовая группа Исполкома СНГ. Состоялись встречи с работниками Аппарата правительства и МИД Казахстана. И мы с удовлетворением констатируем, что готовность в Астане к заседанию Совета глав правительств очень высокая. В его повестке дня 15 пунктов. Как правило, на заседании СГП обсуждаются преимущественно экономические вопросы, гуманитарные также будут внесены. Степень готовности всех документов тоже достаточно высокая. Впереди у нас будут согласительные совещания по их обсуждению. Мы надеемся, что документы и решения, которые будут приняты на заседании Совета глав правительств СНГ, дадут дополнительный импульс нашему экономическому и гуманитарному сотрудничеству", - сказал Сергей Лебедев.-0-
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