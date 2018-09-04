Макей доложил Лукашенко о кандидатурах на пост посла Беларуси в России

4 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложено о кандидатурах на пост нового посла Беларуси в России. Об этом по итогам встречи с главой государства рассказал журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президенту доложены предложения по некоторым кандидатурам на должность посла Беларуси в России. Какие-то кандидатуры Президент оценил положительно. Но вместе с тем поручил дополнительно подумать над другими вариантами", - сказал министр.

Как сообщалось БЕЛТА, предыдущий посол в России Игорь Петришенко недавно был назначен на пост вице-премьера.

Ожидается также приезд в Беларусь нового посла России Михаила Бабича. Помимо этой должности, он назначен и спецпредставителем Президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. "Дата была объявлена, по-моему, послом Суриковым (прежний посол России в Беларуси Александр Суриков. - Прим. БЕЛТА), что он (Михаил Бабич) планирует где-то в начале сентября прибыть сюда", - отметил Владимир Макей.-0-