Макей и глава УНП ООН обсудили совместные шаги по борьбе с наркоугрозой и торговлей людьми

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и заместитель Генерального секретаря ООН - исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Юрий Федотов обсудили совместные шаги в сфере борьбы с наркоугрозой и противодействия торговле людьми, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Стороны также уделили внимание взаимодействию в рамках региональной программы УНП ООН для Беларуси, Молдовы и Украины в области борьбы с преступностью и наркотрафиком. Участники встречи отметили устойчивый высокий уровень сотрудничества Беларуси и Управления ООН по наркотикам и преступности.

Владимир Макей с удовлетворением отметил поддержку, которую оказывает УНП ООН в осуществлении белорусских антитрафикинговых инициатив. Министр также поблагодарил руководителя УНП ООН за вклад в подготовку и участие в международной конференции по борьбе с терроризмом в цифровую эпоху.

Это второй рабочий визит главы УНП ООН в Беларусь, первый состоялся в мае 2013 года.-0-

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