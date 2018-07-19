Макей: мы будем учитывать действия НАТО на наших границах, но не намерены нагнетать напряженность в регионе

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет учитывать действия НАТО на границах, но в выстраивании военной политики не намерена нагнетать напряженность в регионе. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня журналистам в Риге по итогам переговоров с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает БЕЛТА.

"Мы будем отслеживать те действия, которые предпринимает НАТО на наших границах, будем учитывать это в выстраивании нашей военной политики по отношению к НАТО и соседним государствам. Но мы будем поступать аккуратно и таким образом, чтобы наши действия не способствовали нагнетанию напряженности в нашем регионе и не привели к очередным гонкам вооружений или к каким-то милитаристским устремлениям", - сказал Владимир Макей.

По его словам, белорусская сторона видит, что предпринимаются шаги по усилению активности НАТО в некоторых соседних странах. "Мы не приветствуем эти шаги, потому что это не вносит свой вклад в укрепление стабильности и безопасности в нашем регионе. Но мы понимаем, что у НАТО есть своя логика, у соседних стран есть своя логика. Мы понимаем, что они делают эти шаги, исходя из каких-то своих устремлений. Естественно, мы обязаны думать над тем, как будем реагировать. Мы не намерены поступать таким образом, чтобы нашим действия создавали дополнительные угрозы безопасности в регионе", - подчеркнул министр.

Кроме того, обратил внимание он, Беларусь не планирует размещать иностранные военные базы на своей территории. "Сегодня современное оружие таково, что не требуется размещать самолеты или какую-то иную технику, когда та же самая ракета может за короткое время достичь территории, находящейся в нескольких тысячах километрах", - добавил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

"Выстраивая наши отношения в военно-политической сфере с другими государствами, мы и впредь намерены поступать транспарентно и открыто. Мы заинтересованы в развитии диалога и с НАТО, и с другими международными организациями", - заявил Владимир Макей.-0-