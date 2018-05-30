Макей обсудил развитие отношений Беларуси и Германии с делегацией по линии фонда Кербера

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с делегацией членов "Внешнеполитической сети" германского фонда им. Кербера, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Члены "Внешнеполитической сети" германского фонда им. Кербера с 30 мая по 1 июня совершают информационную поездку в Беларусь. В состав делегации вошли сотрудники ведомства Федерального канцлера ФРГ, аппарата Бундестага, ряда федеральных министерств и ведомств, представители аналитических структур, аккредитованного в Берлине дипкорпуса. Во встрече в МИД также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар.

Владимир Макей охарактеризовал основные приоритеты внешней политики белорусского государства, подробно осветил внешнеполитические инициативы Президента Беларуси, направленные на продвижение идей партнерства интеграционных объединений, обновления общеевропейского диалога в сфере безопасности, затронул тематику взаимодействия между Беларусью и ЕС и развития белорусско-германских отношений.

Глава МИД Беларуси ответил на ряд вопросов, подтвердил заинтересованность белорусской стороны в продолжении конструктивного сотрудничества с фондом им. Кербера.

Фонд им. Кербера является одним из ведущих аналитических центров ФРГ в области внешней политики. Функционирующая в рамках фонда "Внешнеполитическая сеть" объединяет молодых профессионалов в международной сфере. Ежегодно с 2005 года по линии фонда организуются рабочие поездки в страны, имеющие особое значение для германской внешней политики.-0-

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