Макей обсудил с послом Таджикистана развитие отношений в политической и торгово-экономической сферах

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел сегодня встречу с послом Таджикистана в Беларуси Махмадшарифом Махмудом Хакдодом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-таджикских отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах.
Особое внимание уделено подготовке к проведению значимых двусторонних мероприятий, запланированных на 2018 год.-0-
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