Макей: Президент хочет видеть на посту посла в России динамичного человека

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси хочет видеть на посту посла в России динамичного человека. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

"Президент хочет видеть на этом посту динамичного человека, который не только продолжил бы ту работу, которую проводил предыдущий посол, но и придал бы новый импульс работе с конкретными регионами, с федеральными властями России в целом. И чтобы активно взаимодействовал с Евразийской экономической комиссией, которая тоже играет важную роль в системе наших межгосударственных отношений", - заявил министр.

По его словам, в настоящее время ведется поиск подходящих кандидатур, несколько было представлено Президенту. "Сказано, что некоторые кандидатуры приемлемы, но давайте еще посмотрите, более внимательно... Поставлена задача доложить в ближайшее время, чтобы Президентом было принято окончательное решение", - отметил Владимир Макей.

Он также коснулся темы предстоящих в ближайшее время белорусско-российских переговоров на высшем уровне с участием правительств двух стран. "Президент поставил задачу подготовить действительно обстоятельный, содержательный разговор с российской стороной. Я убежден, что это будет, может быть, острый, но очень конструктивный разговор, который позволит нам решить проблемные вопросы, которые остаются в нашей сегодняшней повестке дня", - заявил Владимир Макей.-0-