Макей примет участие в 73-й сессии Генассамблеи ООН

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей примет участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Анатолий Глаз, делегация Беларуси уже принимает участие в сессии. "Министр иностранных дел Владимир Макей, который возглавляет делегацию, будет находиться с визитом в Нью-Йорке с 1 по 4 октября", - сказал он.

Как сообщил пресс-секретарь МИД, в первый день октября министр представит участникам форума видение Беларуси в сфере усовершенствования деятельности ООН, поддержки организации государств в процессе достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), а также подхода нашей страны к решению вопросов в области международной и региональной безопасности. "Важным элементом визита министра станет его встреча с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, во время которой будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия Беларуси с организацией", - отметил Анатолий Глаз.

Белорусский министр вместе с первым заместителем Генсека ООН Аминой Мохаммед проведет тематическое заседание, посвященное вопросам достижениям ЦУР. "Владимир Макей представит наше видение путей укрепления международной координации в этой сфере. Особое внимание в ходе заседания, которое будет проводиться по инициативе Беларуси, будет уделено вопросам реализации рекомендаций регионального форума по ЦУР, который состоялся в Минске в феврале текущего года", - рассказал Анатолий Глаз.

Владимир Макей также откроет в штаб-квартире ООН фотовыставку "Быть чемпионом: история великих побед", посвященную белорусскому спорту, вкладу Беларуси в международное олимпийское движение. На этом мероприятии будет дан старт масштабной международной презентации важного события следующего года - II Европейских игр.

Глава МИД также проведет встречи с представителями руководства ООН, двусторонние переговоры с коллегами из других стран.-0-