Макей: Приоритеты партнерства Беларуси и ЕС станут своего рода дорожной картой сотрудничества до 2020 года

22 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Приоритеты партнерства между Беларусью и Евросоюзом станут своего рода дорожной картой взаимодействия на период до 2020 года. Такую точку зрения журналистам выразил сегодня министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, данный документ может быть подписан Беларусью и Евросоюзом уже в этом году, над чем стороны в настоящее время активно работают. Приоритеты партнерства, как ожидается, затронут все сферы взаимоотношений - торгово-экономическую, политическую, гуманитарную и другие.

"Для нас подписание Приоритетов партнерства является очень важной задачей, поскольку это создаст основу конкретного взаимодействия между Беларусью и ЕС во всех областях, создаст также основу для доступа к более тесному взаимодействию между финансовыми институтами Беларуси и Европейского союза", - пояснил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Он убежден, что в ближайшее время удастся выйти на подписание документа, и это станет очень важным событием в истории отношений между Беларусью и ЕС.-0-