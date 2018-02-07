Макей: работа МИД должна быть построена на опережение, а не на реакцию

7 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Работа Министерства иностранных дел и всех заинтересованных должна быть построена на опережение, а не на реакцию. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на итоговой коллегии МИД, которая проходит с участием премьер-министра Андрея Кобякова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Иначе мы будем вынуждены "бить по хвостам" со всеми вытекающими отсюда последствиями", - заметил министр.

По его словам, сформулированные главой государства задачи на внешнеэкономическом треке неизменны. Это повышение эффективности внешнеэкономической деятельности, сохранение традиционных рынков, открытие новых и закрепление на них, а также привлечение в страну серьезных, перспективных инвесторов.

По итогам 2017 года 49 загранучреждений обеспечили прирост экспорта, 9 - допустили падение. "Это хуже предыдущего года", - заметил Владимир Макей. Он подчеркнул, что будет дана принципиальная оценка работы руководителей загранучреждений, которые не выполнили доведенные показатели по экспорту.

Министр отметил, что на сегодняшнем заседании предстоит рассмотреть проблемы и задачи в региональном разрезе на примере ключевых стран. "Хотелось бы услышать от послов, представителей директорского корпуса, как реализуется новая стратегия экспорта, основанная на оптимизации его товарной и географической структуры", - сказал он.

По его мнению, на решение внешнеэкономических задач должны быть направлены и дальнейшие усилия на международных площадках, в первую очередь в ООН и ОБСЕ. Например, через совместные проекты в сфере устойчивого развития можно привлекать в страну передовые технологии, инновации, ноу-хау.

Значительный потенциал остается в наращивании экспорта туристических, образовательных, медицинских и других видов услуг, убежден Владимир Макей. По его мнению, рабочий инструмент привлечения иностранных туристов в Беларусь - либерализация визового режима.

Министр обратил внимание, что соответствующие предложения МИД регулярно вносятся руководству государства, они получили детальное обсуждение и одобрение во время состоявшего в январе совещания на уровне Президента. "Сегодня этот вопрос также станет предметом рассмотрения коллегии", - сказал глава внешнеполитического ведомства.-0-.