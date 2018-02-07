Макей: за Минском сохраняется статус одного из центров региональной политики

7 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. За Минском сохраняется статус одного из центров региональной политики, площадки, на которой обсуждаются региональные и мировые проблемы. На это обратил внимание министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на итоговой коллегии МИД, которая проходит с участием премьер-министра Андрея Кобякова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Цель сегодняшней встречи - провести ревизию сделанного на ключевом внешнеэкономическом направлении в 2017 году, но главным образом - зафиксировать оптимальные пути дальнейшего движения вперед, - подчеркнул Владимир Макей. - Предлагаю сразу сконцентрироваться на анализе тех политических и экономических задач, которые поставил перед нами глава государства. Все эти задачи мы рассматриваем в преломлении к достижению главной цели - наращиванию и диверсификации экспорта с задействованием всего возможного инструментария".

Министр констатировал, что "в 2017 году в сложной обстановке в результате совместных усилий мы не только отстояли, но и укрепили уже завоеванные международные позиции". Об этом говорит первый и весьма успешный опыт председательства Беларуси в международной организации за пределами СНГ - Центрально-Европейской инициативе. На высоком уровне впервые в истории Беларуси в Минске проведена 26-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Результативным было также белорусское председательство в ОДКБ.

"За Минском сохраняется статус одного из центров региональной политики, площадки, на которой обсуждаются региональные и мировые проблемы. Отнюдь не для лавров, мы принципиально продолжим усилия по обеспечению безопасности в регионе, будем и дальше предоставлять площадку для переговоров, продвигать миротворческие инициативы, участвовать в формировании международной повестки дня на этом жизненно важном направлении", - заверил Владимир Макей.-0-