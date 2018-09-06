Маринич вручил верительные грамоты Президенту Узбекистана

6 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич 6 сентября вручил верительные грамоты Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Ташкенте.

После церемонии состоялась беседа посла с главой государства, во время которой стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-узбекских отношений, а также предстоящие мероприятия на высшем уровне.

Узбекистан относится к числу важных партнеров Беларуси в Центральной Азии. В 2017 году объем внешнеторгового оборота между странами увеличился более чем в два раза и достиг $131 млн. Положительная динамика сохраняется и в этом году: за первое полугодие объем товарооборота уже превысил $90 млн. В 2017 году в Узбекистане белорусские холдинги "Амкодор" и "Бобруйскагромаш" создали совместные предприятия по производству дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники. Минский тракторный завод запустил совместное производство тракторов в Ташкенте.-0-