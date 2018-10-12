Матвиенко: Союзное государство - золотой стандарт интеграции

12 октября, Могилев /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Союзное государство можно назвать золотым стандартом интеграции. Об этом сегодня на V Форуме регионов Беларуси и России заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Валентина Матвиенко особо подчеркнула, что межрегиональное сотрудничество - это не какой-то тренд, навязанный сверху. Наоборот, связи на уровне регионов Беларуси и России естественным образом складывались на протяжении длительного исторического периода.

Как заявила Валентина Матвиенко, на фоне турбулентности в мире Россия и Беларусь остаются друг для друга главными и предсказуемыми партнерами. "Наш союз можно смело назвать эталоном, золотым стандартом интеграции", - сказала она.

Было отмечено, что перед странами стоят общие задачи, начиная от развития экономики и повышения уровня благосостояния граждан. Межрегиональное сотрудничество в свою очередь рассматривается как ключевой фактор интеграции и союзного строительства.

Предприятия двух стран имеют прочные связи в области промышленной кооперации, реализуют совместные проекты в разных сферах. "Убеждена, что для выхода на новые рубежи промышленной кооперации нужно больше внимания уделять анализу производственных возможностей регионов наших стран", - добавила Валентина Матвиенко.-0-