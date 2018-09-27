27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные эксперты и представители бизнеса примут участие в парламентских слушаниях по инвестициям в Беларуси. Об этом сегодня на заседании Совета Палаты представителей сообщил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Палаты представителей обозначил главные задачи на осеннюю сессию, которая открывается 2 октября. Владимир Андрейченко поручил завершить работу над законопроектами по вопросам инвестиций и приватизации. Он напомнил, что в ноябре планируется провести парламентские слушания по инвестициям с участием представителей госорганов, бизнес-сообщества, международных экспертов. "В итоге мы должны выйти на емкие актуальные рекомендации, которые будут касаться не только находящихся в парламенте законопроектов, но содержать конкретные предложения по повышению инвестиционного потенциала страны", - отметил спикер.

На осенней сессии депутатам предстоит рассмотреть проект республиканского бюджета на 2019 год и нового Налогового кодекса. "Они еще не внесены в Палату представителей, но уже сегодня по итогам активной работы ряд инициатив парламентариев поддержан", - сказал Владимир Андрейченко.

"Общая задача - сохранить социальную направленность бюджета, обеспечить его налоговое законодательство, чтобы оно стимулировало развитие экономики, деловую активность в стране", - добавил он.

Важным шагом для поддержки предпринимательства и раскрепощения деловой инициативы, по словам Владимира Андрейченко, станет принятие законопроекта о декриминализации правонарушений в экономической сфере. Самое пристальное внимание, считает спикер, необходимо удалить изменениям Жилищного и Трудового кодексов. Эти законопроекты непростые, по ним поступают различные, порой диаметрально противоположные предложения, обратил внимание спикер. Он поручил профильным комиссиям серьезно отрабатывать их, глубоко анализировать последствия предлагаемых новшеств и находить разумный компромисс.

В ближайшие месяцы в Палату представителей будут внесены законопроекты по вопросам хозяйственных обществ, естественных монополий, платежных услуг, торговли, аудиторской, рекламной и инновационной деятельности. "Все они должны быть быстро и качественно подготовлены с учетом задач по созданию комфортных условий для деятельности субъектов хозяйствования", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

Сейчас в Палате представителей находится 43 законопроекта, половину из них планируется включить в повестку осенней сессии.-0-