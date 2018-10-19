Международный форум "Евразийская неделя" пройдет в Ереване 22-24 октября

19 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Третий Международный форум "Евразийская неделя" - крупнейший на территории Евразийского экономического союза саммит представителей власти, регулирующих органов и бизнеса - пройдет с 22 по 24 октября в Ереване, сообщили БЕЛТА в пресс-офисе мероприятия.

"В фокусе "Евразийской недели - 2018" - создание благоприятного бизнес-климата на территории стран союза, укрепление производственных связей, развитие экспортного потенциала, создание привлекательных условий для зарубежных инвесторов", - отметили организаторы.

Свое участие в форуме подтвердили около 2 тыс. участников и более 150 спикеров, в числе которых - вице-премьеры и министры правительств, руководители госкорпораций и представители бизнеса государств - членов ЕАЭС. Заявлены участники из Беларуси, России, Армении, Афганистана, Венгрии, Германии, Грузии, Ирана, Италии, Казахстана, Камбоджи, Кыргызстана, Китая, Литвы, Молдовы, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Великобритании, США, Таджикистана, Узбекистана, Швейцарии, Катара, Франции, Аргентины, Испании, Украины.

В программу вошли свыше 30 дискуссионных мероприятий. Форум откроется пленарным заседанием "Реальный сектор экономики ЕАЭС: наращивание потенциала в условиях интеграции", в котором примут участие вице-премьеры и министры стран союза. Среди других глобальных тем - "Технологический прорыв и потенциальные возможности стран ЕАЭС", "Внешнеэкономическая деятельность ЕАЭС как источник экономического роста и фактор устойчивости в развитии бизнеса", "Использование интеграционного потенциала ЕАЭС в целях развития промышленности стройматериалов". Также пройдут круглые столы на темы: "Совершенствование положений Договора о ЕАЭС в сфере технического регулирования", "Цифровая прослеживаемость в ЕАЭС: перспективы развития". Кроме того, на форуме впервые пройдет финал конкурса инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы".

Также впервые на форуме организована выставка, на которой будут представлены экспортно ориентированные компании союза из различных секторов экономики. Общая площадь экспозиции займет более 4 тыс. кв.м, промышленный и кооперационный потенциал ЕАЭС представят свыше 100 компаний по шести ключевым отраслям: фармацевтика и медицинское оборудование, сельское хозяйство, ювелирная отрасль, легкая промышленность, производство инновационных строительных материалов, технологии для промышленности (включая IT).

Форум "Евразийская неделя" - ежегодное мероприятие, проводимое странами ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией. Впервые форум состоялся в октябре 2016 года в Москве. Второй форум прошел в августе 2017 года в Астане.-0-