МИД Беларуси и Кубы рассмотрели вопросы обмена визитами на высшем и высоком уровнях

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы обмена визитами на высшем и высоком уровнях были рассмотрены на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с заместителем министра иностранных дел Кубы Аной Тереситой Гонсалес Фрагой. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
"Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-кубинского сотрудничества, включая взаимодействие в политической и торгово-экономической сферах, а также в рамках международных организаций. Рассмотрены вопросы обмена визитами на высшем и высоком уровнях и взаимодействия внешнеполитических ведомств Беларуси и Кубы", - сообщили в МИД.-0-
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